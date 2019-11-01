Сотрудника Центра спецназначения ФСБ России избили в центре Москвы

16:38 | 19.11.2019

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.



Как передает ren.tv, 17 ноября ночью у пострадавшего в одном из баров в центре столицы произошел конфликт с неизвестными. В заведении началась драка. После конфликтующие переместились на улицу, где один из подозреваемых нокаутировал потерпевшего.



Пострадавшего доставили в отделение нейрохирургии. У него закрытая черепно-мозговая травма.

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