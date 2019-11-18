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13:44 | 19.11.2019

Турция пригрозила возобновить операцию против курдских ополченцев в Сирии

Если Москва и Вашингтон не исполнят своих обязательств по Сирии, Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев в этой стране. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Yeni Safak. Он также заявил, что на данный момент ни РФ, ни США не выполнили свои обещания.

Кроме того, Чавушоглу подчеркнул, что Турция готова добиться полного вывода курдских формирований с севера Сирии.

© «Вечерние ведомости»

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