Журнал Forbes назвал лучших работодателей в России

13:38 | 19.11.2019

Российская версия журнала Forbes впервые опубликовала рейтинг из 50 лучших работодателей страны. Возглавил рейтинг «Норильский никель». На второе место поднялась золотодобывающая компания «Полюс», получив такую оценку за счет высоких зарплат и полный социальный пакет. На третьем месте — «Газпромбанк», на четвертом — «Яндекс». Замыкает пятерку горнодобывающая компания Polymetal.



Всего в список вошло 50 компаний. Специалисты анализировали данные компаний по нескольким критериям: по заработной плате, условиям труда и возможностям обучения, отмечает russian.rt.com.

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