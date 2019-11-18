В РЖД представили макет нового плацкартного вагона

13:33 | 19.11.2019

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Фотографии с выставки «Транспорт России» опубликовало «РИА Новости». Новый плацкартный вагон отличается от старого наличием индивидуального пространства для каждого пассажира: полки бежевых тонов разделены перегородками, у мест есть индивидуальные столики, передает iz.ru. Стены вагона будут светлыми, а полки — бежевыми.



РЖД планирует представить вторую концепцию плацкарта в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.

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