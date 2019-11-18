Судебные приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян

13:01 | 19.11.2019

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян, передает russian.rt.com. Соответствующие нововведения содержатся в законопроекте, который призван защитить права граждан от недобросовестных участников финансового рынка.



Как сообщает РБК, в настоящее время получить эту информацию могут как сами заемщики, так и ЦБ, нотариусы, а также следователи и суды. В свою очередь, приставам может передаваться титульная и основная часть кредитного отчета.

© «Вечерние ведомости»