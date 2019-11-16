В Кремле подтвердили планы провести саммит в «нормандском формате» 9 декабря

15:27 | 18.11.2019

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря. Он сказал, что подготовка к встрече вступила в завершающую стадию. Отметим, что она состоится в Париже.



Ранее в Елисейском дворце заявили, что саммит намечается на 9 декабря и состоится в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день выразила канцлер Германии Ангела Меркель, передает life.ru.

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