В России могут запретить производство водки с ароматизаторами

13:07 | 15.11.2019

В РФ могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, пишут «Известия» со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования. Издание со ссылкой на замечания рабочей группы пишет, что производители крепкого алкоголя предложили внести изменения в определение водки в техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции».



По мнению экспертов, опрошенных изданием, если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее на оборот рынка влияние не окажет, то запрет некоторых ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно уменьшит ассортимент алкогольных напитков.

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