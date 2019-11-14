Президент Литвы помиловал двух граждан РФ, осужденных за шпионаж

12:59 | 15.11.2019

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж в 2017 году. Об этом со ссылкой на соответствующий указ пишет BNS. Речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко.



Как отмечает «Интерфакс», в Литве от властей РФ ждут подобного шага в отношении двух литовцев, а также норвежца Фруда Берга.



В октябре издание BNS сообщало, что Вильнюс может обменять Филипченко на Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Первый в 2016 году получил в России 13 лет по обвинению в госизмене, второй — 12 лет за шпионаж в том же году.

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