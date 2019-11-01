Эво Моралес обвинил власти США в организации переворота в Боливии

16:31 | 14.11.2019

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии. Об этом он написал в Twitter. По его словам, США «навязали Венесуэле Хуана Гуайдо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом Боливии».



Накануне США признали второго заместителя председателя сената Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства, отмечает «Интерфакс».



Напомним, ранее Моралес покинул страну, приняв предложение Мексики о предоставлении политического убежища. Полномочия президента приняла на себя сенатор Аньес.

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