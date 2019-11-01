В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек

13:42 | 14.11.2019

В Агинском районе Забайкальского края в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса погибли семь человек. Как передает РБК, микроавтобус Hyundai столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130. Все жертвы ДТП находились в автобусе. СКР возбудил уголовное дело после ДТП.

© «Вечерние ведомости»