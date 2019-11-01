Граждан РФ предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

13:05 | 14.11.2019

В России мошенники, крадущие деньги с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств, сообщает газета «Известия». Как рассказали изданию в пресс-службе Сбербанка, в 80% случаев мошенники переводят украденные деньги на виртуальный «пластик».



Для перевода человек вбивает данные своей карты, с которой хочет перевести деньги, и данные «виртуального пластика», куда собирается их перевести. Затем ему приходит сообщение с кодом подтверждения, а мошенники, представляясь сотрудниками банка, выманивают этот код. В итоге средства оказываются на виртуальных картах вроде «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.



Эксперты считают, что таким способом вывода денег преступники заметают следы и усложняют возврат средств.

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