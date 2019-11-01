Трамп пообещал существенно повысить пошлины в случае срыва торговой сделки с Китаем

16:18 | 13.11.2019

Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары. Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает телеканал CNBC. Он добавил, что заключению договора мешает политика Китая, который отказывается от выполнения соглашений.



9 ноября глава аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают подписать соглашение по итогам первого этапа переговоров по торговой сделке с Китаем до конца 2019 года, сообщает russian.rt.com.

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