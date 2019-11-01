В результате рекордного за полвека наводнения в Венеции погибло два человека

16:06 | 13.11.2019

В результате наводнения в Венеции погибло два человека, сообщает агентство Ansa. 78-летний мужчина пытался перезапустить электрический насос в своем затопленном доме, но в этот момент его ударило током. Второй мужчина скончался у себя дома.



Отмечается, что уровень воды в городе поднялся до 183 см, при критической отметке в 130 см. Затоплено свыше 80% города. Власти города собираются ввести режим чрезвычайной ситуации.



Нынешний подъем уровня моря рекордный с 1966 года, когда вода поднималась до отметки в 190 см.

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