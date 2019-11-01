В детском центре «Артек» в Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

16:00 | 13.11.2019

Следователи возбудили дело по факту смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в международном детском центре «Артек» в Крыму. Предварительно установлено, что накануне вечером школьница легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.



Это уже вторая смерть подростка в «Артеке» за последний месяц. В октябре умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в детском центре. По предварительным данным, подросток скончался от пневмонии, передает РИА «Новости».

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