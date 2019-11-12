Власти США продолжат сотрудничать с курдами, несмотря на возражения Турции

12:48 | 13.11.2019

В администрации президента США заявили, что Соединенные Штаты не намерены прекращать сотрудничество с курдскими «Сирийскими демократическими силами», несмотря на требования Анкары прекратить поддержку вооруженных формирований, передает Reuters.



Как напоминает russian.rt.com, 7 ноября Трамп сообщил, что провёл «хороший телефонный разговор» с турецким лидером Эрдоганом. В рамках переговоров стороны обсудили ситуацию на турецко-сирийской границе, борьбу с терроризмом, прекращение враждебных отношений с курдами.

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