Власти РФ собираются увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

12:36 | 13.11.2019

Власти РФ собираются принять новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, пишут «Ведомости». В частности, справление нужды в общественном месте собираются приравнять к хулиганству. Штраф за это будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов. Напомним, сейчас за такое нарушение положен штраф на сумму от 500 до одной тысячи рублей.



Также власти собираются уточнить понятие общественного места: оно будет подразумевать улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.

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