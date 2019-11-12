Синоптики предупредили об аномальных холодах на азиатской территории РФ

11:55 | 13.11.2019

На Урале и в Сибири во второй половине недели ожидается аномально холодная погода. Как рассказала rg.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на азиатской территории РФ ожидается арктический антициклон.



Отмечается, что от Омска до Алтая ночью температура может понизиться до -30 °С, в Свердловской области и на юге Тюменской местами до -25 °С, на севере Иркутской до -40 °С, а в Ненецком автономном округе и Республике Коми до -29 °С.



В европейской части России ожидается комфортная погода: 14 и 15 ноября днем ожидается +4...+6°С, 16 и 17 ноября ночью похолодает до –1°С.

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