СК проверит данные о других случаях «противоправного поведения» доцента СПбГУ Олега Соколова

15:35 | 12.11.2019

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям проверить информацию СМИ о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов и ранее допускал «противоправное поведение», передает РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о жестоком обращении Соколова с другой студенткой.



Напомним, 9 ноября Соколова вытащили из реки Мойки. В рюкзаке ученого обнаружили отрубленные женские руки и пистолет. По данным СКР, 7 ноября доцент СПбГУ застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу подозреваемый решил избавиться от тела — расчленить и выбросить в реку.

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