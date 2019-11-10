Россия заняла восьмое место в рейтинге самых пьющих стран мира

13:58 | 11.11.2019

Опубликован список мировых стран, жители которых потребляют больше всего спиртных напитков. Этот список представила Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».



Первое место в рейтинге заняла Литва. Специалисты подсчитали, что на душу населения Литвы приходится порядка 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте разместилась Австрия с 11,8 литра на человека. Франция замкнула тройку лидеров с небольшим отрывом — 11,7 литра. В пятерке также Чехия (11,6 л) и Люксембург (11,3 л), передает «РИА Новости».



Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 л алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 л. Восьмое место досталось Германии (10,8 л), девятое — Португалии (10,7 л), десятое — Польше (10,6 л).



Самыми малопьющими в организации признали Индонезию (0,3 л), Турцию (1,4 л), Израиль (2,6 л), Индию (3,0 л) и Коста-Рику (3,8 л).

© «Вечерние ведомости»