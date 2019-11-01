По данным МВФ, мировой долг достиг рекордного показателя в размере 188 трлн долларов

17:25 | 8.11.2019

Показатель мирового долга по состоянию на октябрь 2019 года достиг рекордной отметки за всю историю человечества — 188 трлн долларов. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, столько не было со времен Второй мировой войны. Главным фактором увеличения мирового долга стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности.



Кроме того, Георгиева отметила, что некоторые страны, например, США, живут в кредит и весьма неплохо, а другие, как Куба, вынуждены расплачиваться своими товарами.

© «Вечерние ведомости»