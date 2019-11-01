Польский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Engie из-за «Северного потока-2»

16:55 | 8.11.2019

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал на 44,7 млн долларов французскую энергокомпанию Engie.



Как сообщил регулятор на своей странице в Twitter, такие меры были приняты из-за отсутствия содействия с ее стороны по делу разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода «Северный поток-2».



Как напоминает Прайм, а мае антимонопольное ведомство Польши предъявило обвинения «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток-2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока-2».

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