16:43 | 8.11.2019

В результате взрыва в центре Бишкека погиб один человек. Также пострадали 12 человек. Взрыв произошел в одной из точек фастфуда, после этого в ней начался пожар. Как сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов, от полученных ожогов скончался сотрудник кафе. По предварительным данным, произошел взрыв газовых баллонов, которые были установлены в кафе.

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