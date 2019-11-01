В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром

16:18 | 8.11.2019

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, который прославился в 2015 году своей дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщается на сайте парка. Отмечается, что урну с прахом козла решено захоронить, а на этом месте установить бронзовую скульптуру.



Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал vostokmedia.com, что Тимур, как оказалось, довольно долго болел. Вскрытие показало, что у козла произошла остановка сердца.



Как напоминает РИА «Новости», о дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. После этого они подружились и даже вместе гуляли. Отметим, что Амур продолжает жить в сафари-парке, ему - около семи лет.

© «Вечерние ведомости»