Компания «Мегафон» ведет переговоры о продаже всех своих вышек связи

14:02 | 8.11.2019

«Мегафон» ведет переговоры о продаже своих вышек связи, рассказали «Известиям» источники. Отмечается, что всего их насчитывается более чем 16,5 тысяч. По оценке одного из источников издания стоимость актива может составить 85-95 млрд рублей.



В конечном итоге, сумма сделки будет зависеть от арендной ставки, которую для «Мегафона» установит новый собственник. А также от возможности размещения на вышках базовых станций других операторов.



По словам источника, в настоящий момент переговоры находятся на начальной стадии.

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