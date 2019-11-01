Сбербанк объявил о создании самого мощного в РФ суперкомпьютера

13:56 | 8.11.2019

Сбербанк в ходе конференции AIJ в Москве представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari («Кристофари»). В банк заявили, что он ускорит разработку сервисов и процессов на основе искусственного интеллекта.



Как заявил вице-президент и руководитель блока «Технологии» банка Давид Рафаловский, тестовая производительность «Кристофари» достигла 6,7 PFLOPs. По мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место — в мире.



Отметим, что суперкомпьютер так назван в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

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