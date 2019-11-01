Китай не собирается присоединяться к переговорам США и России по разоружению

13:42 | 8.11.2019

Китай не видит предпосылок и необходимых условий для проведения переговоров по разоружению с Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает РИА «Новости».



Он также сказал, что Пекин не будет принимать участие в переговорах, в которые «США постоянно пытаются втянуть» КНР. При этом Кроме Гэн Шуан заявил, что Вашингтон должен отозваться на призывы Москвы продлить СНВ -3, а также сократить свой ядерный арсенал.

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