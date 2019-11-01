В Дагестане задержали двух «финансистов» ИГ

13:12 | 8.11.2019

ФСБ сообщила, что в Дагестане задержали двух «финансистов» «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Речь идет о женщинах 24 и 33 лет. По данным силовиков они собрали для боевиков в Сирии не менее 10 млн рублей.



В ходе обысков у них изъяли «средства коммуникации», платежки и чеки. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

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