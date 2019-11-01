12:54 | 8.11.2019

По данным Росстата, доля ведущих здоровый образ жизни россиян составила 12%. Как сообщает РБК, людям задавали вопросы о физической активности, курении и употреблении алкоголя. Отмечается, что подобная статистика публикуется впервые.



Самое большое количество приверженцев ЗОЖ, оказалось в Ингушетии (48,8%). В топ-5 также вошли Крым (29,2%), Адыгея (28,8%), Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). Последнее место занял Чукотский автономный округ — 0,4%. В числе лидеров антирейтинга также Тува (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

© «Вечерние ведомости»