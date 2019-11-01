В Москве и Петербурге началась продажа билетов на поезда в Крым

12:47 | 8.11.2019

В кассах на ж/д вокзалах начались продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Также их можно приобрести в интернете. Билеты можно купить на первые поезда дальнего следования из Петербурга и Москвы, а также из Симферополя и Севастополя. Их минимальная цена 3 тысячи рублей.



Первые пассажиры отправятся из Петербурга в Севастополь 23 декабря в 2 часа дня, а из Москвы в Симферополь – 24 декабря почти в полночь.

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