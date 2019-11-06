Ученые впервые за почти двадцать лет обнаружили новый штамм ВИЧ

13:54 | 7.11.2019

В США впервые за почти двадцать лет обнаружили первый новый штамм ВИЧ. Открытие сделали ученые из Университета Миссури совместно с исследователями из Abbott Laboratories, передает CNN.



Как напоминает РБК, у ВИЧ существует несколько подтипов или штаммов, кроме того, в течение времени они могут меняться и мутировать. Новый штамм — часть группы M вируса ВИЧ-1 (подтип L).



Как сообщили в Abbott Laboratories, именно эта группа ВИЧ чаще всего встречается на планете. Отметим, что это первый новый штамм группы М с 2000 года, когда ученым удалось установить принципы классификации подтипов.

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