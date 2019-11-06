Россия и мир
13:43 | 7.11.2019
Россия и Казахстан определились с границей между двумя странами
Отмечается, что сегодня Путин посетит Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:47 | 7.11.2019
Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону
17:33 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ЦПКиО начали устанавливать новогоднюю ёлку
16:44 | 7.11.2019
По темпам прироста значения индекса качества городской среды Пермь – лидер среди муниципалитетов-миллионников
16:39 | 7.11.2019
При подъезде к Екатеринбургу появились два надземных перехода
16:18 | 7.11.2019
По ночам и выходным в Перми будет частично ограничиваться движение транспорта по одной полосе Коммунального моста
16:15 | 7.11.2019
В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий: обильные дожди, затем мокрый снег и заморозки
16:12 | 7.11.2019
Рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга отложили на декабрь
15:41 | 7.11.2019
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
15:12 | 7.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и в дискуссионный клуб
14:31 | 7.11.2019
РМК инвестирует в Казахстан 90 миллионов долларов
14:13 | 7.11.2019
Держатели хоккейных абонементов смогут посетить открытую тренировку уральского «Автомобилиста»
13:40 | 7.11.2019
Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы
13:26 | 7.11.2019
Пермской школе №136 присвоено имя Якова Абрамовича Вагина
13:21 | 7.11.2019
На Совете по предпринимательству обсудили развитие инвестиционного климата в Перми и Пермском крае
13:16 | 7.11.2019
В Красноуральске суд вынес приговор мигрантам, ограбившим почтальона по доставке пенсий
13:05 | 7.11.2019
РМК реализует очередной уникальный международный проект
12:27 | 7.11.2019
В Пермском крае на 35% снизилось число проверок предпринимателей
12:25 | 7.11.2019
В Лесном три дня будет частично отключено электричество
12:21 | 7.11.2019
Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам
12:16 | 7.11.2019
В Прикамье 690 молодых семей получат дополнительную финансовую поддержку на приобретение жилья
12:02 | 7.11.2019
В Нижнем Тагиле женщину, которая задушила своего ребёнка и выкинула его тело, признали невменяемой
11:40 | 7.11.2019
В Екатеринбурге состоится открытие горнолыжного сезона
10:20 | 7.11.2019
Судебные приставы на Урале наказали коллекторов за звонки должникам
09:57 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал мужчина
09:45 | 7.11.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
09:31 | 7.11.2019
На Урале к концу недели похолодает
09:12 | 7.11.2019
В Свердловской области пройдут поиски пропавшей пенсионерки
20:59 | 6.11.2019
В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ
20:26 | 6.11.2019
Свердловские бизнесмены смогут сообщить о случаях коррупции анонимно