Россия и Казахстан определились с границей между двумя странами

13:43 | 7.11.2019

В пресс-службе администрации президента сообщили, что Россия и Казахстан утвердили межгосударственную границу. Как передает РИА «Новости», по итогам делимитации протяженность границы достигла 7,5 тысячи километров. При этом работы по установке пограничных знаков завершены на 86,7%.



Отмечается, что сегодня Путин посетит Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

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