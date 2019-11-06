13:34 | 7.11.2019

Власти РФ предложили ремонтировать ветхое жилье за счет россиян. Отмечается, что речь идет о домах с износом более 70%. В Минстрое РФ предлагают ремонтировать ветхое жилье до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Чиновники предполагают, что таким образом будет осуществлена поддержка жилых помещений в безопасном состоянии, отмечают «Известия». При этом издание отмечает, что есть риск, что это будут бесполезные траты — ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда. Отметим, что в настоящее время в России 25 миллионов квадратных метров такого жилья.

© «Вечерние ведомости»