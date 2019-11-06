Синоптики предупредили о резком похолодании в центральных регионах России

13:21 | 7.11.2019

Синоптики рассказали россиянам, когда непривычную для ноября теплую погоду сменит похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, к концу недели в центральные регионы России придет северный антициклон.



В столичном регионе холоднее всего будет в субботу. Ночью ожидается от минус одного до плюс четырех градусов, днем — от трех до восьми. При этом потом температура опять повысится вплоть до одиннадцати градусов тепла днем.



На северо-западе будет прохладнее обычного. Речь идет о Ленинградской, Мурманской областях и Карелии. Также похолодает в Поволжье.

© «Вечерние ведомости»