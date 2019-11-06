По данным Счётной палаты, население РФ сокращается четвёртый год подряд

13:12 | 7.11.2019

Счетная палата РФ предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны. Естественная убыль населения в январе—августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек, говорится в материалах ведомства, передает РБК. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах РФ.



В Счетной палате отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.



Отметим, что по данным на 1 сентября, численность населения РФ составила 146 миллионов 700 тысяч человек. Это на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года.

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