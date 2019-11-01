Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

15:23 | 6.11.2019

В МИД РФ заявили, что Россия не будет работать с США по вопросу сирийской нефти, так как она принадлежит народу республики. Такими словами замглавы МИД РФ Вершинин отреагировал на сообщения СМИ о том, что Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих. При этом одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

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