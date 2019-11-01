Полицейские установили личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

15:04 | 6.11.2019

Силовики установили личность одного из подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, передает РБК.



Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, полицейские ищут 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения убийства предположительно 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт.



Как напоминает russian.rt.com, Эльджаркиев был убит неизвестными 2 ноября на западе Москвы. При стрельбе также погиб его родной брат, работавший врачом в одной из столичных клиник.

© «Вечерние ведомости»