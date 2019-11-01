Медведев отправил в отставку куратора мусорной реформы в Минприроды

14:56 | 6.11.2019

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Чиновник уволен по собственному желанию, отмечается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.



Логинов стал замминстра в конце 2018 года. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления, отмечает «Ведомости».

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