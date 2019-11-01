В Росстате назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

14:30 | 6.11.2019

Как следует из данных Росстата за январь—сентябрь 2019 года, в среднем российские учителя получают 40,337 тысяч рублей.



При этом по данным ведомства, больше всего получают учителя на Чукотке, там средняя зарплата 99 042 рубля. В топ-5 по размеру зарплат также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль). Самые низкие средние зарплаты у учителей в Северной Осетии (21,9 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (22,1 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. руб.).



Отметим, что учительская зарплата устанавливается в зависимости от МРОТ, который в регионах существенно отличается. Такое пояснение дала РИА Новости заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

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