Более 11 тысяч ученых предрекли человечеству скорые «неописуемые страдания»

12:54 | 6.11.2019

Свыше 11 тысяч ученых из 153 стран мира подписались под документом-предупреждением о том, что Земле грозит климатическая катастрофа, а человечеству - «неописуемые страдания». По словам экспертов, это произойдет, если не предпринять срочных мер для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом ученые подчеркивают, что климатические изменения ускоряются намного быстрее, чем ожидалось.



Чтобы сделать такие выводы, ученые проанализировали данные сорокалетних наблюдений, которые включали в себя температуру поверхности, потребление энергии, массу полярных льдов, выбросы углекислого газа и рост населения планеты.



В качестве мер для улучшения ситуации, предлагается заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы нестойких загрязнителей и вводить высокие «углеродные налоги». Кроме того, нужно остановить массовую вырубку лесов, потреблять меньше животной пищи в пользу растительной, а также установить демографический контроль над ростом населением.

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