В Курской области в результате столкновения Audi с «КамАЗом» погибли пять человек

12:21 | 6.11.2019

В Курской области на 13-м километре трассы Щигры – Колпна в результате столкновения Audi столкнулся с «КамАЗом» погибли пять человек. Как передает УМВД по региону, ДТП произошло в среду около 04.00 мск. Отмечается, что погибли водитель и четыре пассажира легкого автомобиля Audi 100. Водитель грузовика попал в больницу. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Audi, который выехал на полосу встречного движения.

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