12:14 | 6.11.2019

Как показал опрос Райффайзен–банка, 75% жителей российских крупных городов не откладывают деньги на пенсию. При этом в основном опрос проводился среди тех, кто имеет доход выше среднего. При этом регулярно откладывают средства 8% респондентов, а периодически — 16%.



Кроме того, отмечается, что 36,9% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности, а 38,6% просто не откладывают на пенсию, передает РБК. При этом отношение к пенсионным накоплениям у людей с возрастом не меняется.

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