В российских тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь

11:51 | 6.11.2019

В российских тюрьмах и колониях могут ограничить использование сотовой связи. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, передает РБК.



Отмечается, что операторов обяжут прекращать оказание услуг для определенных абонентов. Такое будет происходить в случае соответствующих заявлений от руководства исправительных учреждений.



Как отметил зампредседатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, несмотря на запрет использовать телефоны в тюрьмах, ежегодно у заключенных изымается около 60 тысяч гаджетов.

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