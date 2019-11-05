Силовики уничтожили 15 боевиков, атаковавших погранзаставу в Таджикистане

11:42 | 6.11.2019

20 вооруженных человек напали на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. Инцидент произошел в ночь на 6 ноября в 50 км от Душанбе.



Сообщается, что нападавшие в масках смогли захватили пять автоматов. В результате атаки один милиционер и один солдат пограничных войск погибли. Со стороны нападавших погибли пятнадцать человек, еще пятеро задержаны. Кроме того, МВД Таджикистана сообщило, что также были уничтожены четыре автомобиля нападавших.

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