59% россиян выступают за решительные перемены в стране

11:35 | 6.11.2019

Московский центр Карнеги и «Левада-центра» выяснили, что количество граждан РФ, выступающих за решительные перемены в стране, возросло с 42 до 59% за последние два года. С докладом социологов ознакомились «Ведомости». При этом не хотят никаких перемен всего 8% опрошенных.



Респонденты считают, что больше всех изменений не хотят чиновники и бюрократия (69% против 56% в 2017 году), олигархи и большой бизнес (67% против 52% в 2017 году), Путин и его окружение (рост с 15% до 25% в 2019 году).



По данным социологов, граждане РФ больше всего ждут повышения зарплат и уровня жизни. Таким образом запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы. При этом, по словам экспертов, немного спала обеспокоенность из-за роста, однако до максимума возросло недовольство коррупцией.

© «Вечерние ведомости»