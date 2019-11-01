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18:42 | 3.11.2019

Телеканал «Россия » в восторге от 11-метровых квартир в Москве

На телеканале «Россия 24» показали сюжет о достижении московских строителей – 11 метровых квартирах. «Новые районы Москвы хорошеют, новоселья идут чередом», — такими словами начинается сюжет, посвященный скандальным новостройкам Москвы. Ведущая отмечает, что «в целях усиления социальной защиты населения, особенно наименее обеспеченных категорий граждан, сделано многое».

По мнению авторов репортажа, застройщики пошли на встречу «желаниям трудящихся» и сделали всё, чтобы проживающим на 11 квадратных метрах молодым семьям было тепло, сухо и уютно, а одним словом – комфортно.

В частности, архитекторы предусмотрели все необходимые пространства, от кухни, где хозяйка квартиры сможет приготовить обед, до ванной комнаты, где, не задевая стены, можно вытираться полотенцем.

Автор репортажа говорит, что дома «избавляются от унылой стандартности», и при этом, самое важное, стоимость квартир небольшая, всего около 3 миллионов рублей. Кстати, если 2,9 миллиона рублей (стоимость квартиры) разделить на 11,6, а именно о таком метраже квартиры идёт речь в репортаже, то стоимость одного квадратного метра получится 250 тысяч рублей. Действительно недорого.

Отмечается, что архитекторы использовали «передовой опыт дружественных стран» — строительство таких квартир обычно ведётся там, где очень дорогая земля.

В заключении автор репортажа заявляет, что «если семья станет многодетной, Москва поможет с расширением жилья».

© «Вечерние ведомости»

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