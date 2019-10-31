Глава Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США

15:08 | 1.11.2019

Глава Сирии Башар Асад назвал американского лидера Дональда Трампа лучшим президентом в истории США, сообщает SANA.



Асад заявил, что считает Трампа лучшим американским президентом потому, что он «наиболее прозрачен». «Он прямо говорит: «нам нужна нефть», «мы хотим избавиться от такого-то», «хотим предоставлять услуги в обмен на деньги». Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — отметил глава Сирии.



При этом Асад назвал всех президентов США преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби, передает lenta.ru.

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