Платную скоростную автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году

15:01 | 1.11.2019

Премьер Медведев утвердил новый проект платной трассы Москва-Казань. Как сообщил вице-премьер РФ Акимов, строительство начнется в 2020 году. Построить дорогу планируется к 2027 году. В Минтрансе добавили, что объем строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей.



Отмечается, что дорога будет четырёхполосной — по две полосы в каждую сторону. На трассе оборудуют несколько транспортных развязок и десятки искусственных сооружений.

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