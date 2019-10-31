Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию

14:52 | 1.11.2019

Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию», — приводятся его слова на сайте ведомства.



Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работы по установке С-400 в Турции продлятся до весны 2020 года, отмечает iz.ru.

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