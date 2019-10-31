Россия и мир
14:36 | 1.11.2019
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности, что российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества, передает russian.rt.com.
© «Вечерние ведомости»
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Аэропорт «Большое Савино» перешел на зимнее расписание
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В жилом доме в Екатеринбурге случился пожар
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Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности
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2020 год Пермь встретит с новой главной елью
12:49 | 1.11.2019
В Пермском крае открылась первая библиотека нового поколения
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В выходные в Перми немного потеплеет
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Свердловчанину грозит срок за оплату дров поддельными купюрами
11:27 | 1.11.2019
Свердловские дороги чистят от снега почти 400 машин
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Полевской тракт встал в пробку из-за огромной балки
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Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю приступили к реализации профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
10:00 | 1.11.2019
В Екатеринбурге пропал человек
09:46 | 1.11.2019
ХК «Автомобилист» порадовал болельщиков долгожданной победой
09:30 | 1.11.2019
В уральской столице могут ввести круглосуточную борьбу со снегом
09:16 | 1.11.2019
В Екатеринбурге встали трамваи из-за бесхозного предмета
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В Екатеринбурге выставили на продажу старинную усадьбу на Чапаева
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В 2019 году благодаря санавиации медики спасли более 600 свердловчан