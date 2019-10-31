Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

14:36 | 1.11.2019

Глава МИД РФ Лавров заявил, что отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет. «Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — отметил Лавров.



Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности, что российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества, передает russian.rt.com.

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