Долговая нагрузка россиян достигла самого высокого уровня с июля 2012 года

14:20 | 1.11.2019

Совокупная долговая нагрузка россиян (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) по всем видам кредитов на 1 октября составила 10,6 процента. Таким образом она достигла самого высокого уровня с июля 2012 года, сообщает РБК.



Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.

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